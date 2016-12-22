Определены мероприятия, направленные на решение проблем дачного поселка, расположенного в северо -западной части Элисты.



Сегодня на приеме у главы республики представители садово-огороднических объединений подняли, на их взгляд, самые насущные вопросы. Это ремонт дороги протяженностью 3 км, газификация поселения, и помощь в обеспечении регулярной перевозки пассажиров. Все эти проблемы были обсуждены с руководителями соответствующих ведомств и служб, и городской администрации. В самое ближайшее время будет отрегулирован график передвижения городского автобуса.

Другие же актуальные проекты войдут в планы 2017 года. Определены мероприятия, направленные на решение проблем дачного поселка, расположенного в северо -западной части Элисты.Сегодня на приеме у главы республики представители садово-огороднических объединений подняли, на их взгляд, самые насущные вопросы. Это ремонт дороги протяженностью 3 км, газификация поселения, и помощь в обеспечении регулярной перевозки пассажиров. Все эти проблемы были обсуждены с руководителями соответствующих ведомств и служб, и городской администрации. В самое ближайшее время будет отрегулирован график передвижения городского автобуса.Другие же актуальные проекты войдут в планы 2017 года.



Смотреть полный выпуск новостей



