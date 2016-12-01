ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
Радио Калмыкии
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер



Vkalmikii.com

РИА Калмыкия
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Вчера, 17:30

Соглашение между республикой и компанией «ЛУКОЙЛ» в действии


Соглашение между республикой и компанией «ЛУКОЙЛ» в действииСоглашение между республикой и компанией «ЛУКОЙЛ» в действии. Сегодня представители компании с новогодними подарками побывали в нескольких социально значимых учреждениях Элисты. Их встречали в специализированном доме ребенка и элистинской многопрофильной гимназии.

В Элистинском специализированном доме ребенка сейчас живут 13 детей до 7 лет, среди них несколько младенцев. Каждого из них обслуживают воспитатель, медсестра и нянечка. Дети с нетерпением ждут Нового года, учат стихи и репетируют танцы. Здесь гостям рады всегда.

В преддверии нового года компания «Лукойл» подарила дому ребенка необходимое оборудование - холодильники для медикаментов, видеокамеры, светильники, видеопроектор, фотоаппараты. В рамках соглашения между компанией и правительством республики, подписанного два года назад, помощь в несколько миллионов рублей уже оказана десяткам социальных учреждений.

Современное оборудование для конференц-зала получила и элистинская многопрофильная гимназия. Рабочее место учителя, интерактивная доска, видеопроектор, веб-камера, многофункциональное устройство, все это поможет ученикам гимназии получать качественное образование путем видеоконференций и онлайн-трансляций с ведущими ВУЗами страны. Включение гимназии в программу социальных проектов «Лукойла» стало возможными благодаря активному содействию депутата Государственной Думы Марины Мукабеновой.

В 2017-м году сотрудничество между республикой и «Лукойлом» будет продолжено, ведь именно такие крупные компании, вносят огромный вклад в социально-экономическое развитие региона.



Другие новости по теме:

  • Подведены итоги конкурса культурных и социальных проектов компании «Лукойл»
  • «Лукойл» предоставил детскому садику промышленное оборудование
  • В Элисте проходит форум с участием депутатов Государственной Думы
  • Весной 2016 года в Калмыкии начнется добыча углеводородного сырья
  • Обсуждены вопросы реализации соглашения о сотрудничестве между Калмыкией и компанией "Лукойл"
  • Перспективы сотрудничества с компанией «Лукойл»
  • «Лукойл» продолжает строительство береговых сооружений для приема нефти
  • Калмыкия и «Лукойл» подписали соглашение о сотрудничестве
  • В Калмыкию прибыл президент компании «Лукойл» Вагит Алекперов
  • Алексей Орлов и представители компании "Лукойл" обсудили вопросы сотрудничества

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»

    Начали ли Вы подготовку к встрече Нового года?

    Да. Уже покупаем подарки
    Нет. Еще есть время


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Декабрь 2016    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031 



    © 2012 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2012. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охраны культурного наследия. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: kalmvesti@mail.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.