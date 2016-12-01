Соглашение между республикой и компанией «ЛУКОЙЛ» в действии. Сегодня представители компании с новогодними подарками побывали в нескольких социально значимых учреждениях Элисты. Их встречали в специализированном доме ребенка и элистинской многопрофильной гимназии.



В Элистинском специализированном доме ребенка сейчас живут 13 детей до 7 лет, среди них несколько младенцев. Каждого из них обслуживают воспитатель, медсестра и нянечка. Дети с нетерпением ждут Нового года, учат стихи и репетируют танцы. Здесь гостям рады всегда.



В преддверии нового года компания «Лукойл» подарила дому ребенка необходимое оборудование - холодильники для медикаментов, видеокамеры, светильники, видеопроектор, фотоаппараты. В рамках соглашения между компанией и правительством республики, подписанного два года назад, помощь в несколько миллионов рублей уже оказана десяткам социальных учреждений.



Современное оборудование для конференц-зала получила и элистинская многопрофильная гимназия. Рабочее место учителя, интерактивная доска, видеопроектор, веб-камера, многофункциональное устройство, все это поможет ученикам гимназии получать качественное образование путем видеоконференций и онлайн-трансляций с ведущими ВУЗами страны. Включение гимназии в программу социальных проектов «Лукойла» стало возможными благодаря активному содействию депутата Государственной Думы Марины Мукабеновой.



В 2017-м году сотрудничество между республикой и «Лукойлом» будет продолжено, ведь именно такие крупные компании, вносят огромный вклад в социально-экономическое развитие региона. Соглашение между республикой и компанией «ЛУКОЙЛ» в действии. Сегодня представители компании с новогодними подарками побывали в нескольких социально значимых учреждениях Элисты. Их встречали в специализированном доме ребенка и элистинской многопрофильной гимназии.В Элистинском специализированном доме ребенка сейчас живут 13 детей до 7 лет, среди них несколько младенцев. Каждого из них обслуживают воспитатель, медсестра и нянечка. Дети с нетерпением ждут Нового года, учат стихи и репетируют танцы. Здесь гостям рады всегда.В преддверии нового года компания «Лукойл» подарила дому ребенка необходимое оборудование - холодильники для медикаментов, видеокамеры, светильники, видеопроектор, фотоаппараты. В рамках соглашения между компанией и правительством республики, подписанного два года назад, помощь в несколько миллионов рублей уже оказана десяткам социальных учреждений.Современное оборудование для конференц-зала получила и элистинская многопрофильная гимназия. Рабочее место учителя, интерактивная доска, видеопроектор, веб-камера, многофункциональное устройство, все это поможет ученикам гимназии получать качественное образование путем видеоконференций и онлайн-трансляций с ведущими ВУЗами страны. Включение гимназии в программу социальных проектов «Лукойла» стало возможными благодаря активному содействию депутата Государственной Думы Марины Мукабеновой.В 2017-м году сотрудничество между республикой и «Лукойлом» будет продолжено, ведь именно такие крупные компании, вносят огромный вклад в социально-экономическое развитие региона.



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