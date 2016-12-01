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Сегодня, 12:30

Алексей Орлов провел совещание по вопросу защиты прав участников долевого строительства


Алексей Орлов провел совещание по вопросу защиты прав участников долевого строительстваДольщики двух многоэтажных домов в 9-ом микрорайоне Элисты ожидают завершения строительства. Для разрешения сложившейся ситуации. Глава республики Алексей Орлов провел рабочее совещание по вопросу защиты прав граждан-участников долевого строительства. В нем приняли участие руководители органов исполнительной власти, правоохранительных структур, инициативные участники долевого строительства и руководитель компании «Бетонинвест» , осуществляющей строительство этих домов. Как было озвучено, Как будут защищены права дольщиков, выясняла Ирина Гольдинова.

Чтобы детально разобраться в этом вопросе Алексей Орлов первым предоставил слово представителям инициативной группы дольщиков. По их словам двести двадцать шесть участников долевого строительства могут остаться без крыши над головой и средств, вложенных на приобретение жилья. Причина – банкротство застройщика и страховой компании.

Объяснить причину создавшейся ситуации глава республики потребовал от руководителя компании – застройщика Мацакова. Выяснилось, что в 2015 году, «Бетонинвест» взял кредит на сумму сто восемьдесят девять миллионов рублей. Из них выплачено лишь девяносто шесть. Поэтому им было отказано в предоставлении очередного кредита, на который «Бетонинвест» планировал завершить строительство домов в девятом микрорайоне столицы.

Но, по словам управляющего отделением банка Андрея Бухаева, на протяжении всего года с руководством компании «Бетонинвест» велись переговоры. Им предлагались различные способы погашения кредиторской задолженности. Но до сих пор обязательства заемщика перед банком не выполнены.

Как заявил глава Орлов, взаимоотношения частных компаний с финансовыми организациями не должны отражаться на гражданах. И для руководства региона одной из главных задач остается защита прав жителей, вложивших средства в возведение жилья. Поэтому кабинет министров после детального изучения ситуации, готов предложить несколько решений.

Проблема с участием граждан в долевом строительстве давно находится на контроле надзорных органов. По словам прокурора республики Алексея Самсонова, двадцать седьмого декабря должен состояться суд о признании «Бетонинвеста» банкротом. Сейчас имущество компании арестовано. Тщательно взвесив все за и против, действуя в интересах граждан, Алексей Орлов дал ряд поручений.

Как заверил глава республики, все возможные механизмы урегулирования проблемы, внесены в протокол совещания. В кратчайшие сроки с «Бетонинвестом» будет заключено соглашение, что позволит правительству контролировать процесс и защищать права дольщиков.



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