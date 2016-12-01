Сегодня в медицинские учреждения Калмыкии поступили 15 автомобилей скорой помощи. Это крупнейший проект Каспийского трубопроводного консорциума в рамках благотворительной программы, реализованной в Калмыкии в 2016 году. В торжественной церемонии вручения ключей от специализированного транспорта приняли участие глава республики Алексей Орлов и генеральный директор компании Николай Горбань.



Торжественная церемония вручения ключей состоялась на центральной площади столицы. Сразу семь новых машин пополнили автопарк станции скорой помощи. Бригады неотложки вынуждены были работать на старых автомобилях, которые уже исчерпали свой срок эксплуатации, говорит главный врач Владимир Гучинов. Также три специализированных автомобиля поступили в Республиканский центр медицины катастроф. Глава региона Алексей Орлов и генеральный директор КТК-Р Николай Горбань лично осмотрели возможности реанимации на колесах. Эти автомобили техническим оснащением заметно отличаются от других спецмашин, также укомплектованных современным оборудованием для оказания экстренной помощи пациентам уже по пути в лечебное учреждение.



Самые нуждающиеся в новом транспорте - это конечно отдаленные районы республики, где расстояния между селами порой измеряется сотнями километров. Особенно незаменима спецтехника при неблагоприятных погодных условиях в сельской местности, говорят представители лечебных учреждений Ики-Бурульского и Черноземельского районов, которым также были вручены ключи от скорой помощи.



Изношенность автопарка скорой помощи в республике составляет 80 процентов. По словам министра здравоохранения Руслана Нагаева, после поступления в учреждения новых автомобилей жители республики почувствуют реальное улучшение ситуации в оказании экстренной медицинской помощи. Ведь нередко во время спасения жизни счет идет на минуты и даже на секунды.



С 1 июля этого года в России вступили в действие поправки в закон, предусматривающие прибытие бригады скорой помощи в экстренных случаях до 20 минут. Подарок КТК позволит медикам соблюдать нормативы и оказывать помощь пострадавшим в пределах «золотого часа». Как было отмечено, оснащение отделений специализированным транспортом позволит степной республике оставаться в числе лидеров в этой сфере.



Также ключи от микроавтобуса стоимостью в 4 миллиона рублей были вручены республиканской специализированной детско-юношеской школе олимпийского резерва. Это подарок юным спортсменам Калмыкии от КТК-Р. Сегодня в медицинские учреждения Калмыкии поступили 15 автомобилей скорой помощи. Это крупнейший проект Каспийского трубопроводного консорциума в рамках благотворительной программы, реализованной в Калмыкии в 2016 году. В торжественной церемонии вручения ключей от специализированного транспорта приняли участие глава республики Алексей Орлов и генеральный директор компании Николай Горбань.Торжественная церемония вручения ключей состоялась на центральной площади столицы. Сразу семь новых машин пополнили автопарк станции скорой помощи. Бригады неотложки вынуждены были работать на старых автомобилях, которые уже исчерпали свой срок эксплуатации, говорит главный врач Владимир Гучинов. Также три специализированных автомобиля поступили в Республиканский центр медицины катастроф. Глава региона Алексей Орлов и генеральный директор КТК-Р Николай Горбань лично осмотрели возможности реанимации на колесах. Эти автомобили техническим оснащением заметно отличаются от других спецмашин, также укомплектованных современным оборудованием для оказания экстренной помощи пациентам уже по пути в лечебное учреждение.Самые нуждающиеся в новом транспорте - это конечно отдаленные районы республики, где расстояния между селами порой измеряется сотнями километров. Особенно незаменима спецтехника при неблагоприятных погодных условиях в сельской местности, говорят представители лечебных учреждений Ики-Бурульского и Черноземельского районов, которым также были вручены ключи от скорой помощи.Изношенность автопарка скорой помощи в республике составляет 80 процентов. По словам министра здравоохранения Руслана Нагаева, после поступления в учреждения новых автомобилей жители республики почувствуют реальное улучшение ситуации в оказании экстренной медицинской помощи. Ведь нередко во время спасения жизни счет идет на минуты и даже на секунды.С 1 июля этого года в России вступили в действие поправки в закон, предусматривающие прибытие бригады скорой помощи в экстренных случаях до 20 минут. Подарок КТК позволит медикам соблюдать нормативы и оказывать помощь пострадавшим в пределах «золотого часа». Как было отмечено, оснащение отделений специализированным транспортом позволит степной республике оставаться в числе лидеров в этой сфере.Также ключи от микроавтобуса стоимостью в 4 миллиона рублей были вручены республиканской специализированной детско-юношеской школе олимпийского резерва. Это подарок юным спортсменам Калмыкии от КТК-Р.



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