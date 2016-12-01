Репрессированные, но не сломленные

«Жизнь прожить- не поле перейти», - напомнят народную мудрость супруги Убушаевы. Более полувека вместе. Встретились молодые люди после сибирской ссылки в родной Лагани. Обустраивали семейное гнездо, участвовали в восстановлении района. Борис Гюдыкович работал трактористом в колхозе «Комсомолец» , Мария Михайловна – овощеводом. К тому же за их плечами была одна из великих строек – освоение целинных земель в Сибири. Пожелтевшие от времени грамоты ветераны бережно хранят в семейном архиве.



Напряженными были рабочие будни и в родном колхозе. Но молодые люди не чувствовали усталости. Радовались тому, что вернулись на землю предков и участвуют в ее возрождении. Они и заложили крепкий фундамент, позволявший многие годы колхозу Каспиец удерживать лидерство в социалистических соревнованиях.



Воистину, это люди сильные духом. О том, что они пережили в годы военного лихолетья – дети и внуки знают по их воспоминаниям. Морозное декабрьское утро 1942 года, когда выводили стариков и детей из теплого крова, и вели в неизвестность, запечатлелось в детской памяти надолго.



Вопросы «за что?» и «куда?» - как снежинки зависали в воздухе. Только тогда, когда привезли их в Улан-Холл, не оставалось сомнений – разлука с родными Пенатами будет долгой и опасной. В семь лет Борис Убушаев остается круглым сиротой. Там в сибирских поселениях и остались могилы близких ему людей.



Но свет не без добрых людей. Супруги Убушаевы вспоминают сибиряков, дружбой которых они дорожат. Рассказывают, дважды уже побывали в гостях. Это, несмотря на возраст и расстояние.



Своим оптимизмом и сегодня они заряжают окружающих. Спеть хором под баян – родные не отказываются никогда. «Жизнь прожить- не поле перейти», - напомнят народную мудрость супруги Убушаевы. Более полувека вместе. Встретились молодые люди после сибирской ссылки в родной Лагани. Обустраивали семейное гнездо, участвовали в восстановлении района. Борис Гюдыкович работал трактористом в колхозе «Комсомолец» , Мария Михайловна – овощеводом. К тому же за их плечами была одна из великих строек – освоение целинных земель в Сибири. Пожелтевшие от времени грамоты ветераны бережно хранят в семейном архиве.Напряженными были рабочие будни и в родном колхозе. Но молодые люди не чувствовали усталости. Радовались тому, что вернулись на землю предков и участвуют в ее возрождении. Они и заложили крепкий фундамент, позволявший многие годы колхозу Каспиец удерживать лидерство в социалистических соревнованиях.Воистину, это люди сильные духом. О том, что они пережили в годы военного лихолетья – дети и внуки знают по их воспоминаниям. Морозное декабрьское утро 1942 года, когда выводили стариков и детей из теплого крова, и вели в неизвестность, запечатлелось в детской памяти надолго.Вопросы «за что?» и «куда?» - как снежинки зависали в воздухе. Только тогда, когда привезли их в Улан-Холл, не оставалось сомнений – разлука с родными Пенатами будет долгой и опасной. В семь лет Борис Убушаев остается круглым сиротой. Там в сибирских поселениях и остались могилы близких ему людей.Но свет не без добрых людей. Супруги Убушаевы вспоминают сибиряков, дружбой которых они дорожат. Рассказывают, дважды уже побывали в гостях. Это, несмотря на возраст и расстояние.Своим оптимизмом и сегодня они заряжают окружающих. Спеть хором под баян – родные не отказываются никогда.



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