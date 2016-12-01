Пациенты оценили все новшества медицинского учреждения
Оснащение современным оборудованием республиканского детского медицинского центра позволяет проводить сложные операции и оказывать высококвалифицированную медпомощь. Все новшества медицинского учреждения реально оценили сами пациенты.
Маленький Сумьян из Яшалтинского района попал в детский медицинский центр в тяжелом состоянии. У мальчика был острый деструктивный аппендицит. Как говорят врачи, это наиболее сложная форма заболевания. Для лечения маленького пациента были созданы все условия. Ребенок пошел на поправку, рассказывает мама.
16-ти летний Анзор Цуцалаев после длительного лечения сильного ожога уже находится дома в Чеченской республике. Общение по скайпу, свидетельствует, что бывший пациент детского центра чувствует себя хорошо и восстанавливает силы. Оснащение современным оборудованием медучреждения позволило хирургам взяться за такую сложную операцию.
И еще один пример того, как врачи детской больницы спасли жизнь троих детей. Жертвой страшной аварии на Яшкульской трассе стала семья Иштряковых, следовавшая в Дагестан. Это случилось в августе. Больше всех пострадала десятилетняя Варвара, которая вместе с двумя братьями в одночасье лишилась родителей. В Элисте девочка перенесла несколько сложных операций. А затем руководство медучреждения приложило немало усилий, чтобы она продолжила лечение в центре «Рошаля». Несмотря на расстояния, Варвара и ее бабушка постоянно на связи с докторами больницы, которые поддерживают и интересуются состоянием ее здоровья.
За эти полтора года в статусе детского медицинского центра больница заметно изменилась, говорит главный врач Руслан Каюков. Руководство республики изыскало необходимые средства для того, чтобы у детей была возможность получать высококвалифицированную медпомощь. Здесь в светлых уютных палатах находятся малыши, которые уже получают лечение с помощью современного оборудования.
Кстати, к концу декабря во втором микрорайоне откроется филиал физиотерапевтического отделения. Ремонтные работы уже близятся к завершению. А в январе аналогичное помещение распахнет свои двери для своих пациентов в 1 микрорайоне. Это известие не может не радовать тех, кто там проживает. Что касается планов, то в учреждении внедряется электронная версия ведения историй болезни пациентов, что позволит в будущем создать единый информационный ресурс, архивную базу данных состояния здоровья каждого пациента.