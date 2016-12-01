Пациенты оценили все новшества медицинского учреждения

Оснащение современным оборудованием республиканского детского медицинского центра позволяет проводить сложные операции и оказывать высококвалифицированную медпомощь. Все новшества медицинского учреждения реально оценили сами пациенты.



Маленький Сумьян из Яшалтинского района попал в детский медицинский центр в тяжелом состоянии. У мальчика был острый деструктивный аппендицит. Как говорят врачи, это наиболее сложная форма заболевания. Для лечения маленького пациента были созданы все условия. Ребенок пошел на поправку, рассказывает мама.



16-ти летний Анзор Цуцалаев после длительного лечения сильного ожога уже находится дома в Чеченской республике. Общение по скайпу, свидетельствует, что бывший пациент детского центра чувствует себя хорошо и восстанавливает силы. Оснащение современным оборудованием медучреждения позволило хирургам взяться за такую сложную операцию.



И еще один пример того, как врачи детской больницы спасли жизнь троих детей. Жертвой страшной аварии на Яшкульской трассе стала семья Иштряковых, следовавшая в Дагестан. Это случилось в августе. Больше всех пострадала десятилетняя Варвара, которая вместе с двумя братьями в одночасье лишилась родителей. В Элисте девочка перенесла несколько сложных операций. А затем руководство медучреждения приложило немало усилий, чтобы она продолжила лечение в центре «Рошаля». Несмотря на расстояния, Варвара и ее бабушка постоянно на связи с докторами больницы, которые поддерживают и интересуются состоянием ее здоровья.



За эти полтора года в статусе детского медицинского центра больница заметно изменилась, говорит главный врач Руслан Каюков. Руководство республики изыскало необходимые средства для того, чтобы у детей была возможность получать высококвалифицированную медпомощь. Здесь в светлых уютных палатах находятся малыши, которые уже получают лечение с помощью современного оборудования.



Кстати, к концу декабря во втором микрорайоне откроется филиал физиотерапевтического отделения. Ремонтные работы уже близятся к завершению. А в январе аналогичное помещение распахнет свои двери для своих пациентов в 1 микрорайоне. Это известие не может не радовать тех, кто там проживает. Что касается планов, то в учреждении внедряется электронная версия ведения историй болезни пациентов, что позволит в будущем создать единый информационный ресурс, архивную базу данных состояния здоровья каждого пациента.





Оснащение современным оборудованием республиканского детского медицинского центра позволяет проводить сложные операции и оказывать высококвалифицированную медпомощь. Все новшества медицинского учреждения реально оценили сами пациенты.Маленький Сумьян из Яшалтинского района попал в детский медицинский центр в тяжелом состоянии. У мальчика был острый деструктивный аппендицит. Как говорят врачи, это наиболее сложная форма заболевания. Для лечения маленького пациента были созданы все условия. Ребенок пошел на поправку, рассказывает мама.16-ти летний Анзор Цуцалаев после длительного лечения сильного ожога уже находится дома в Чеченской республике. Общение по скайпу, свидетельствует, что бывший пациент детского центра чувствует себя хорошо и восстанавливает силы. Оснащение современным оборудованием медучреждения позволило хирургам взяться за такую сложную операцию.И еще один пример того, как врачи детской больницы спасли жизнь троих детей. Жертвой страшной аварии на Яшкульской трассе стала семья Иштряковых, следовавшая в Дагестан. Это случилось в августе. Больше всех пострадала десятилетняя Варвара, которая вместе с двумя братьями в одночасье лишилась родителей. В Элисте девочка перенесла несколько сложных операций. А затем руководство медучреждения приложило немало усилий, чтобы она продолжила лечение в центре «Рошаля». Несмотря на расстояния, Варвара и ее бабушка постоянно на связи с докторами больницы, которые поддерживают и интересуются состоянием ее здоровья.За эти полтора года в статусе детского медицинского центра больница заметно изменилась, говорит главный врач Руслан Каюков. Руководство республики изыскало необходимые средства для того, чтобы у детей была возможность получать высококвалифицированную медпомощь. Здесь в светлых уютных палатах находятся малыши, которые уже получают лечение с помощью современного оборудования.Кстати, к концу декабря во втором микрорайоне откроется филиал физиотерапевтического отделения. Ремонтные работы уже близятся к завершению. А в январе аналогичное помещение распахнет свои двери для своих пациентов в 1 микрорайоне. Это известие не может не радовать тех, кто там проживает. Что касается планов, то в учреждении внедряется электронная версия ведения историй болезни пациентов, что позволит в будущем создать единый информационный ресурс, архивную базу данных состояния здоровья каждого пациента.



Смотреть полный выпуск новостей



