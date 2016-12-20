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20-12-2016, 18:14

В Элисте прошла игра-викторина для молодых педагогов


В Элисте прошла игра-викторина для молодых педагоговКалмыцкий профсоюз педагогических работников и Министерство образования республики специально для молодых педагогов организовали сегодня игру-викторину «Я знаю свои законы». В ходе игры участники смогли разобрать различные конфликтные ситуации на рабочем месте. За ходом игры следила и наша съемочная группа.

Для молодого учителя математики Чкаловской средней школы Очира Мулаева участие в игре-викторине «Я знаю свои законы» стало не только познавательным, но и полезным. Он признаётся, что больше узнал о своих трудовых правах. Этот молодой учитель после окончания КалмГу, не раздумывая, поехал работать в сельскую школу.

Организаторы мероприятия министерство образования и науки и республиканская организация профсоюзных работников народного образования уверены, что сегодня необходимо повышать уровень правовой грамотности в вопросах трудовых отношений. В ходе игры участники смогли обсудить вопросы, касающиеся педагогической нагрузки, правильности оформления трудового договора, ежегодного оплачиваемого отпуска. В ней приняли участие более 80 молодых педагогов из столицы и районов.

Сегодня для молодых педагогов на селе создаются хорошие условия. К примеру, в Черноземельском районе с региональными подъемными в 100 тысяч рублей начинающим учителям предусмотрена и единовременная выплата на муниципальном уровне. А с 2015 года для семей педагогов предоставляется ведомственное жилье.

Все эти меры поддержки реально влияют на ситуацию в сфере образования, делая профессию престижной. Ежегодно работники отрасли в целях повышения квалификации проходят обучение не только в России, но и за ее пределами.

В течение нескольких часов 4 команды состязались в знании трудового законодательства. В итоге сборная команда «Хамдан», куда вошли педагоги Черноземельского, Ики-Бурульского, Кетченеровского и Целинного районов, заняла первое место. Также состоялось подведение республиканского конкурса профсоюзных проектов, были вручены ежегодные премии в номинации «Учитель общеобразовательной организации», «Педагог дополнительного образования» и «Педагог дошкольного образования».







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