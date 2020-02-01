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Вчера, 17:19

Сегодня Радио Калмыкии посетила заместитель председателя «Союза женщин Калмыкии» - Данара Эсклянова


Сегодня Радио Калмыкии посетила заместитель председателя «Союза женщин Калмыкии» - Данара Эсклянова





Гостья студии рассказала об основных направлениях деятельности организации, а также поделилась планами на будущее.
По её словам, сейчас основная деятельность «Союза женщин» это участие в таких нацпроектах как здравоохранение, образование и демография.
Также, этот год богат на юбилейные события и к каждому из них уже проводится подготовительная работа.



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