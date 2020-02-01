Сегодня в эфире «Радио России. Калмыкия» выйдет очередной выпуск программы «Свободный микрофон»



















Ведущие Бадма Харлуева и Санал Музраев встретятся с Народным артистом Калмыкии Арсланом Шовгуровым.

Напомню, передача Свободный микрофон – это разговор с теми, кто смог достичь определенных высот в искусстве, спорте, науке, политике, общественной деятельности и готов поделиться секретами успеха.

Слушатели могут стать участниками беседы и задавать вопросы по телефону прямого эфира 4-11-26. Начало в 13 часов 15 минут. Ведущие Бадма Харлуева и Санал Музраев встретятся с Народным артистом Калмыкии Арсланом Шовгуровым.Напомню, передача Свободный микрофон – это разговор с теми, кто смог достичь определенных высот в искусстве, спорте, науке, политике, общественной деятельности и готов поделиться секретами успеха.Слушатели могут стать участниками беседы и задавать вопросы по телефону прямого эфира 4-11-26. Начало в 13 часов 15 минут.



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