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Вести-Калмыкия 01.11.2017 13:00


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Вед: Новое имя в калмыцком изобразительном искусстве. Накануне в Национальном музее Калмыкии состоялось торжественное открытие первой персональной художественной выставки Олега Хейчиева «Палитра Впечатлений». В экспозиции представлено более 60 живописных работ, выполненных за последние два года в разных жанрах: портрет, пейзаж, морской пейзаж, жанровая картина и натюрморт. У Олега Хейчиева за плечами художественная школа Элисты с отличием, Московский государственный университет дизайна и технологий, работа художником, дизайнером, технологом. Он много путешествует по стране и миру. С дебютной выставкой Олега Хейчиева поздравил Глава республики.
Орлов





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В Калмыкии полицейскими выявлен факт незаконного предпринимательства. Следственным отделом Управления МВД по городу Элиста возбуждено уголовное дело в отношении двух жителей Элисты. В ходе следствия установлено, что подозреваемые, являясь руководителями фармацевтической фирмы, заключили договоры на поставку лекарственных средств с несколькими учреждениями здравоохранения региона, не имея соответствующей лицензии. Заказчики перечислили на счёт обвиняемой более 13 миллионов рублей. Данный факт был выявлен сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД Элисты. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Расследование по данному факту продолжается.



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