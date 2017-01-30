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Вести-Калмыкия 30.01.2017 13:00


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Школы и детские сады Ики-Бурульского района оборудованы противопожарными системами нового поколения. Как говорят специалисты, это не просто сигнализация, а целый программно-аппаратный комплекс, который установлен не только в школах, но и в детских садах. Эффективность этой системы в том, что она позволила исключить влияние человеческого фактора. Если раньше информацию о возникновении пожара персонал сообщал на пульт дежурного противопожарной службы только по телефону, то теперь сигнал передается автоматически. На момент приезда нашей творческой группы представители подрядной организации занимались апробацией новой технологии в тестовом режиме в Приманыческой средней школе. Вот что отметил заместитель директора Ставропольской подрядной организации Олег Згоников:

Преимущество этой системы и в том, что на пульт «01» в режиме реального времени она сообщает не только о том, что произошло возгорание, но и определяет конкретное место возникновения пожара, с точностью до этажа. Это позволяет сократить время вызова пожарного расчета и оперативно эвакуировать детей. По словам главного государственного инспектора по пожарному надзору Ики-Бурульского и Приютненского районов Санала Бурлинова в этом и заключается главная задача комплекса автоматического вызова пожарной охраны.

По словам главы администрации Ики-Бурульского РМО Виктора Санджиева, обеспечение учебного процесса - главный вопрос, волнующий всех без исключения. Поэтому было принято решение о необходимости внедрения противопожарной системы нового поколения во всех школах и детских садах. Этот проект был реализован благодаря финансовой помощи Каспийского трубопроводного консорциума. Вот, что отметил представитель компании Улюмджи Чиджиев:

Нововведение по достоинству оценили родители. У Светланы Очаевой двое детей учатся в Приманыческой школе, где также в рамках усиления безопасности установлено видеонаблюдение. Сразу на нескольких точках, также как и в других образовательных учреждениях района. Вся информация с камер поступает в Единую диспетчерскую дежурную службу.

Одним словом, внедрение современного оборудования необходимо для соблюдения комплексной безопасности и антитеррористической защиты. К тому же, это требование соответствующих инстанций. Все это, в свою очередь, повысит эффективность контроля и поможет быстро отреагировать в случае возникновения внештатных ситуаций.





В Элисте состоялся Фестиваль Юный борец. Он проводится в регионе в течение нескольких десятилетий подряд. Соревнование дает возможность раскрыть возможности, об этом говорит и директор Академии борьбы Олег Балдашинов. Так в свое время были замечены юные таланты, теперь известные на весь мир атлеты братья Семеновы из Черноземелья или вольница Нина Менкенова из Кетченеровского района - член сборной России, претендент на участие в Олимпиаде 2020 года в Токио. Так что нынешним участникам фестиваля есть на кого равняться, куда стремиться. «Ковать мастерство» сотням увлеченных ребят, в Академии борьбы помогают опытные тренеры. Александр Мацаков, Валерий Убушаев, Азат Ягудеев, Сергей Осенко. У каждого за плечами – своя борцовская история с победами и медалями, теперь для них лучшая награда - успехи воспитанников.Фестиваль Юный борец, собравший более 600 участников, выявил победителей и призеров в трех видах: греко-римской, вольной и дзюдо. Почти у каждой команды - медали, грамоты и специальные призы.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»

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