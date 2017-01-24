ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
Радио Калмыкии
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер



Vkalmikii.com

РИА Калмыкия
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Вчера, 13:00

Вести- Калмыкия 24.01.2017 13:00


На русском языке


На калмыцком языке





Создание лесопарковой зоны, действие программы «Чистый город», выделение бесплатных земельных участков для льготной категории граждан, об этом шла речь на брифинге с министром по земельным и имущественным отношениям Борисом Лиджиевым. Предоставление земельных участков для льготной категории граждан, задача поставленная президентом России перед всеми субъектами. И в Калмыкии ее реализация на лицо. Многодетные семьи, дети сироты, инвалиды и другие категории уже несколько лет на безвозмездной основе получают полагающиеся им по закону наделы. В этом году в апреле еще более семисот человек реализуют свое право, - отметил профильный министр Борис Лиджиев.

В связи с расширением территории степной столицы, принимаются меры по созданию дополнительной инфраструктуры. А в рамках проекта чистый город, проводится ряд мероприятий по улучшению внешнего облика Элисты, - говорит Борис

На территории Калмыкии немало земель, находящихся в аренде. Активно проводится работа по выявлению нерационально или неэффективно используемых участков. В случае не своевременной оплаты аренды участки изымаются и передаются эффективным землепользователям.

Также решен вопрос по спорным территориям между республикой Калмыкия и Астраханской областью. На протяжении долгих лет шел процесс узаконивания спорных земель. И вот в этом году вступил в силу приказ Росреестра об определении административно-территориальных границ и теперь эти 550 тысяч гектаров принадлежат степному региону, - пояснил министр Борис Лиджиев.

Что же касается имущественного комплекса республики, то как было озвучено, ведется работа по повышению рациональности его использования. Главное, по словам профильного министра, не допустить на территориях социально значимых объектов незаконное обустройство земельных участков.





На базе нашей телерадиокомпании открылись бесплатные курсы калмыцкого языка. Они организованы в рамках реализации программы по развитию родного языка, инициированной Главой Калмыкии Алексеем Орловым, при поддержке депутата Госдумы Марины Мукабеновой и ГТРК «Калмыкия». Занятия проводит Народный артист Калмыкии, отличник народного образования России Сергей Мучеряев, который также выступил инициатором этого проекта. Среди тех, кто желает говорить на родном языке, представители различных организаций, которым по роду своей профессиональной деятельности необходимо знание калмыцкого языка, а также студенты.



Другие новости по теме:

  • Вести- Калмыкия 24.01.2017 07:00
  • Вести- Калмыкия 23.01.2017 18:00
  • Вести- Калмыкия 23.01.2017 13:00
  • Бесплатные земельные участки в Элисте
  • На базе ГТРК "Калмыкия" проходят курсы калмыцкого языка
  • На базе ГТРК "Калмыкия" начинаются бесплатные курсы калмыцкого языка
  • Более 1000 семей получат земельные участки
  • Горожане остановили частное строительство на территории парка «Дружба»
  • Правительство Калмыкии и мэрия Элисты заключили соглашение о приёме-передачи земельных участков
  • В Калмыкии многодетным семьям предоставлено 1815 земельных участков

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»

    Хотели бы Вы изучать калмыцкий язык на бесплатных курсах?

    Да. С большим желанием посещал бы такие курсы
    Нет. Лучше индивидуальное обучение
    Я знаю калмыцкий язык


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Январь 2017    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031 



    © 2012 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2012. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охраны культурного наследия. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: kalmvesti@mail.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.