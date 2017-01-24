Вести- Калмыкия 24.01.2017 13:00

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Создание лесопарковой зоны, действие программы «Чистый город», выделение бесплатных земельных участков для льготной категории граждан, об этом шла речь на брифинге с министром по земельным и имущественным отношениям Борисом Лиджиевым. Предоставление земельных участков для льготной категории граждан, задача поставленная президентом России перед всеми субъектами. И в Калмыкии ее реализация на лицо. Многодетные семьи, дети сироты, инвалиды и другие категории уже несколько лет на безвозмездной основе получают полагающиеся им по закону наделы. В этом году в апреле еще более семисот человек реализуют свое право, - отметил профильный министр Борис Лиджиев.



В связи с расширением территории степной столицы, принимаются меры по созданию дополнительной инфраструктуры. А в рамках проекта чистый город, проводится ряд мероприятий по улучшению внешнего облика Элисты, - говорит Борис



На территории Калмыкии немало земель, находящихся в аренде. Активно проводится работа по выявлению нерационально или неэффективно используемых участков. В случае не своевременной оплаты аренды участки изымаются и передаются эффективным землепользователям.



Также решен вопрос по спорным территориям между республикой Калмыкия и Астраханской областью. На протяжении долгих лет шел процесс узаконивания спорных земель. И вот в этом году вступил в силу приказ Росреестра об определении административно-территориальных границ и теперь эти 550 тысяч гектаров принадлежат степному региону, - пояснил министр Борис Лиджиев.



Что же касается имущественного комплекса республики, то как было озвучено, ведется работа по повышению рациональности его использования. Главное, по словам профильного министра, не допустить на территориях социально значимых объектов незаконное обустройство земельных участков.











На базе нашей телерадиокомпании открылись бесплатные курсы калмыцкого языка. Они организованы в рамках реализации программы по развитию родного языка, инициированной Главой Калмыкии Алексеем Орловым, при поддержке депутата Госдумы Марины Мукабеновой и ГТРК «Калмыкия». Занятия проводит Народный артист Калмыкии, отличник народного образования России Сергей Мучеряев, который также выступил инициатором этого проекта. Среди тех, кто желает говорить на родном языке, представители различных организаций, которым по роду своей профессиональной деятельности необходимо знание калмыцкого языка, а также студенты.



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