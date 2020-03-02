В Калмыкии начался пожароопасный сезон



















Пожароопасный сезон открыт в 11 субъектах Российской Федерации: на всей территории Краснодарского края, Белгородской, Астраханской и Калининградской областей, республик Ингушетия, Калмыкия, Крым, Северная Осетия-Алания, а также в Кабардино-Балкарской, Карачаево-Черкесской, Чеченской республиках - сообщает пресс-служба Рослезхоза.

Уточняется, что за прошедшие сутки в России ликвидировано пять лесных пожаров на площади 117 га. Пожароопасный сезон открыт в 11 субъектах Российской Федерации: на всей территории Краснодарского края, Белгородской, Астраханской и Калининградской областей, республик Ингушетия, Калмыкия, Крым, Северная Осетия-Алания, а также в Кабардино-Балкарской, Карачаево-Черкесской, Чеченской республиках - сообщает пресс-служба Рослезхоза.Уточняется, что за прошедшие сутки в России ликвидировано пять лесных пожаров на площади 117 га.



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