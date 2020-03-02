













В связи со вторжением холодного арктического воздуха 16 и 17 марта в Калмыкии ожидается резкое понижение температуры в ночные и утренние часы от нуля до минус пяти градусов, днем до +7. Местами по республике прогнозируются осадки в виде дождя, налипание мокрого снега и гололед.



В связи со вторжением холодного арктического воздуха 16 и 17 марта в Калмыкии ожидается резкое понижение температуры в ночные и утренние часы от нуля до минус пяти градусов, днем до +7. Местами по республике прогнозируются осадки в виде дождя, налипание мокрого снега и гололед.



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