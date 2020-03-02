Жителей Элисты призывают не мусорить



















Администрация Элисты запускает программу «Чистый город».

В Элисте стартует целый ряд мероприятий по санитарной очистке, благоустройству и поддержанию столицы в чистоте.



В городе будут предприниматься меры для улучшения экологической обстановки и поддержания чистоты, сообщает пресс-служба администрации города.



В тёплый сезон на территории города регулярно будут проводиться субботники. Основной объем работ городского зеленого хозяйства запланирован на очистку бесхозных территорий, уборку свалок и приведение в порядок уличных территорий. Администрация Элисты запускает программу «Чистый город».В Элисте стартует целый ряд мероприятий по санитарной очистке, благоустройству и поддержанию столицы в чистоте.В городе будут предприниматься меры для улучшения экологической обстановки и поддержания чистоты, сообщает пресс-служба администрации города.В тёплый сезон на территории города регулярно будут проводиться субботники. Основной объем работ городского зеленого хозяйства запланирован на очистку бесхозных территорий, уборку свалок и приведение в порядок уличных территорий.



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