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Вчера, 15:51

Жителей Элисты призывают не мусорить


Жителей Элисты призывают не мусорить








Администрация Элисты запускает программу «Чистый город».
В Элисте стартует целый ряд мероприятий по санитарной очистке, благоустройству и поддержанию столицы в чистоте.

В городе будут предприниматься меры для улучшения экологической обстановки и поддержания чистоты, сообщает пресс-служба администрации города.

В тёплый сезон на территории города регулярно будут проводиться субботники. Основной объем работ городского зеленого хозяйства запланирован на очистку бесхозных территорий, уборку свалок и приведение в порядок уличных территорий.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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