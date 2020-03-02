Элиста примет участие во Всероссийской акции «Сад памяти»

















Элиста станет участником Всероссийской акции «Сад памяти». К участию в акции будут привлечены волонтеры, коллективы организаций и учреждений, жители города и общественники.



В общей сложности, по стране будет высажено 27 млн. саженцев. В столице республики «Сад памяти» будет разбит юго-восточнее мемориала «Исход и Возвращение» в 9 микрорайоне. Здесь зацветут 300 вишнёвых и грушевых деревьев. Горожане также могут высадить принесенные с собой саженцы. В Элисте субботник начнётся в 14.00 часов 3 апреля. Элиста станет участником Всероссийской акции «Сад памяти». К участию в акции будут привлечены волонтеры, коллективы организаций и учреждений, жители города и общественники.В общей сложности, по стране будет высажено 27 млн. саженцев. В столице республики «Сад памяти» будет разбит юго-восточнее мемориала «Исход и Возвращение» в 9 микрорайоне. Здесь зацветут 300 вишнёвых и грушевых деревьев. Горожане также могут высадить принесенные с собой саженцы. В Элисте субботник начнётся в 14.00 часов 3 апреля.



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