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Сегодня, 12:27

В Калмыкии началась весенняя посадка лесных культур


В Калмыкии началась весенняя посадка лесных культур






В рамках реализации федерального проекта «Сохранение лесов» Национального проекта «Экология», на землях лесного фонда Калмыкии начались весенние лесовосстановительные мероприятия.

Этой весной в республике запланирована высадка лесных культур на площади свыше 1100 га в пяти территориальных лесничествах: Башантинском, Октябрьском, Ергенинском, Каспийском и Элистинском. Работники Калмлеса высадят более 2 млн. сеянцев стандартного посадочного материала - вяза мелколистного, дуба черешчатого, акации белой, лоха узколистного и ореха грецкого, сообщает пресс-служба Минприроды Калмыкии.



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