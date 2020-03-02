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Сегодня, 17:06

В Калмыкии открывается весенний сезон охоты на водоплавающую дичь


В Калмыкии открывается весенний сезон охоты на водоплавающую дичь





14 марта открывается весенний сезон охоты на водоплавающую дичь,который продлится до 23 марта.
В отделе охотничьего надзора Минприроды Республики Калмыкия уже начата выдача разрешений на добычу водоплавающей дичи. Приказом Минприроды утверждена суточная норма добычи охотничьих ресурсов: 2 белолобых гуся и 5 селезней уток.



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