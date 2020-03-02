В Калмыкии открывается весенний сезон охоты на водоплавающую дичь













14 марта открывается весенний сезон охоты на водоплавающую дичь,который продлится до 23 марта.

В отделе охотничьего надзора Минприроды Республики Калмыкия уже начата выдача разрешений на добычу водоплавающей дичи. Приказом Минприроды утверждена суточная норма добычи охотничьих ресурсов: 2 белолобых гуся и 5 селезней уток. 14 марта открывается весенний сезон охоты на водоплавающую дичь,который продлится до 23 марта.В отделе охотничьего надзора Минприроды Республики Калмыкия уже начата выдача разрешений на добычу водоплавающей дичи. Приказом Минприроды утверждена суточная норма добычи охотничьих ресурсов: 2 белолобых гуся и 5 селезней уток.



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