Сегодня отмечается Всемирный день дикой природы

















Сегодня, во Всемирный день дикой природы, мы хотим напомнить, как важно бережное к ней отношение, особенно в условиях постоянно увеличивающегося воздействия человека на нее. Все меньше остается нетронутых человеком земель, все больше добывается ресурсов, наращивается промышленное производство, из-за которых увеличивается количество выбросов вредных веществ. Трудно переоценить важность сохранения тех немногих ненарушенных человеком мест, до которых цивилизация еще не успела добраться.



В знаменитом заповеднике «Чёрные земли» усилиями сотрудников созданы оптимальные условия для сохранения уникальной антилопы. Единственной, обитающей не в жарких саваннах, а живущей рядом с нами. Только сайгак со своей идеальной системой дыхания, обоняния и передвижения, в отличие от своих реликтовых ровесников, смог приспособиться. Но катастрофическое сокращение популяции показало, насколько они необходимы для самой степи.



Мало кто знает, что в степи обитают и другие виды реликтовых животных, в первую очередь, птиц. Это такие редкие водные и околоводные пернатые как, к примеру, Краснозобая Казарка. Она обитает только в России, а гнездится на Таймыре. А уже в конце февраля натуралисты заповедника, к своему удивлению, зафиксировали первые кладки кудрявых пеликанов. Ожидают прилёта их розовых собратьев. Здесь располагается самая крупная, после Дунайской, колония этих редких птиц. А рано проснувшиеся суслики уже привлекли и самых крупных крылатых хищников – орлов-курганников. Но вот что удивительно. Дикая природа и сама приходит к нам. Взять тех же птиц. В нашем городе уже обитает 7 видов врановых, 3 вида воробьёв и 7 ласточек. Галки, синицы, вороны, совы, грачи, сороки, сойки и даже кедровки сибирские ныне облюбовали элистинские улицы, дома и деревья. А ласточки почти на законных основаниях поселились на Доме Правительства. За последние годы привычным стало и соседство с дятлами, исконно лесными птахами.



А в 2020 гордость калмыцкой степи журавль Российским Союзом охраны птиц объявлен символом года. Уже запланирован ряд мероприятий по изучению обитающих у нас Красавки и Серого журавля и улучшению условий их обитания. Но мы и сами вторгаемся в дикую природу. Причем на «законных» основаниях и в строго отведённые для этого сроки. На днях завершился сезон охоты на кабанов и пушного зверя. С утренней зарёй 14 марта начнётся 10-дневный сезон на водоплавающую птицу. В Калмыкии разрешение на охоту имеют около 13 тысяч человек. И выбор вполне широк.



Сегодня понятие «дикая природа» почти утратило своё прямое значение. Она неизбежно приходит к нам, а мы обязаны сохранить её для будущих поколений, находя взаимовыгодный путь существования.



Сегодня, во Всемирный день дикой природы, мы хотим напомнить, как важно бережное к ней отношение, особенно в условиях постоянно увеличивающегося воздействия человека на нее. Все меньше остается нетронутых человеком земель, все больше добывается ресурсов, наращивается промышленное производство, из-за которых увеличивается количество выбросов вредных веществ. Трудно переоценить важность сохранения тех немногих ненарушенных человеком мест, до которых цивилизация еще не успела добраться.В знаменитом заповеднике «Чёрные земли» усилиями сотрудников созданы оптимальные условия для сохранения уникальной антилопы. Единственной, обитающей не в жарких саваннах, а живущей рядом с нами. Только сайгак со своей идеальной системой дыхания, обоняния и передвижения, в отличие от своих реликтовых ровесников, смог приспособиться. Но катастрофическое сокращение популяции показало, насколько они необходимы для самой степи.Мало кто знает, что в степи обитают и другие виды реликтовых животных, в первую очередь, птиц. Это такие редкие водные и околоводные пернатые как, к примеру, Краснозобая Казарка. Она обитает только в России, а гнездится на Таймыре. А уже в конце февраля натуралисты заповедника, к своему удивлению, зафиксировали первые кладки кудрявых пеликанов. Ожидают прилёта их розовых собратьев. Здесь располагается самая крупная, после Дунайской, колония этих редких птиц. А рано проснувшиеся суслики уже привлекли и самых крупных крылатых хищников – орлов-курганников. Но вот что удивительно. Дикая природа и сама приходит к нам. Взять тех же птиц. В нашем городе уже обитает 7 видов врановых, 3 вида воробьёв и 7 ласточек. Галки, синицы, вороны, совы, грачи, сороки, сойки и даже кедровки сибирские ныне облюбовали элистинские улицы, дома и деревья. А ласточки почти на законных основаниях поселились на Доме Правительства. За последние годы привычным стало и соседство с дятлами, исконно лесными птахами.А в 2020 гордость калмыцкой степи журавль Российским Союзом охраны птиц объявлен символом года. Уже запланирован ряд мероприятий по изучению обитающих у нас Красавки и Серого журавля и улучшению условий их обитания. Но мы и сами вторгаемся в дикую природу. Причем на «законных» основаниях и в строго отведённые для этого сроки. На днях завершился сезон охоты на кабанов и пушного зверя. С утренней зарёй 14 марта начнётся 10-дневный сезон на водоплавающую птицу. В Калмыкии разрешение на охоту имеют около 13 тысяч человек. И выбор вполне широк.Сегодня понятие «дикая природа» почти утратило своё прямое значение. Она неизбежно приходит к нам, а мы обязаны сохранить её для будущих поколений, находя взаимовыгодный путь существования.



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