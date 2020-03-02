Сегодня отмечается Всемирный день дикой природы

Сегодня, во Всемирный день дикой природы, мы хотим напомнить, как важно бережное к ней отношение, особенно в условиях постоянно увеличивающегося воздействия человека на нее. Все меньше остается нетронутых человеком земель, все больше добывается ресурсов, наращивается промышленное производство, из-за которых увеличивается количество выбросов вредных веществ. Трудно переоценить важность сохранения тех немногих ненарушенных человеком мест, до которых цивилизация еще не успела добраться.
В знаменитом заповеднике «Чёрные земли» усилиями сотрудников созданы оптимальные условия для сохранения уникальной антилопы. Единственной, обитающей не в жарких саваннах, а живущей рядом с нами. Только сайгак со своей идеальной системой дыхания, обоняния и передвижения, в отличие от своих реликтовых ровесников, смог приспособиться. Но катастрофическое сокращение популяции показало, насколько они необходимы для самой степи.
Мало кто знает, что в степи обитают и другие виды реликтовых животных, в первую очередь, птиц. Это такие редкие водные и околоводные пернатые как, к примеру, Краснозобая Казарка. Она обитает только в России, а гнездится на Таймыре. А уже в конце февраля натуралисты заповедника, к своему удивлению, зафиксировали первые кладки кудрявых пеликанов. Ожидают прилёта их розовых собратьев. Здесь располагается самая крупная, после Дунайской, колония этих редких птиц. А рано проснувшиеся суслики уже привлекли и самых крупных крылатых хищников – орлов-курганников. Но вот что удивительно. Дикая природа и сама приходит к нам. Взять тех же птиц. В нашем городе уже обитает 7 видов врановых, 3 вида воробьёв и 7 ласточек. Галки, синицы, вороны, совы, грачи, сороки, сойки и даже кедровки сибирские ныне облюбовали элистинские улицы, дома и деревья. А ласточки почти на законных основаниях поселились на Доме Правительства. За последние годы привычным стало и соседство с дятлами, исконно лесными птахами.
А в 2020 гордость калмыцкой степи журавль Российским Союзом охраны птиц объявлен символом года. Уже запланирован ряд мероприятий по изучению обитающих у нас Красавки и Серого журавля и улучшению условий их обитания. Но мы и сами вторгаемся в дикую природу. Причем на «законных» основаниях и в строго отведённые для этого сроки. На днях завершился сезон охоты на кабанов и пушного зверя. С утренней зарёй 14 марта начнётся 10-дневный сезон на водоплавающую птицу. В Калмыкии разрешение на охоту имеют около 13 тысяч человек. И выбор вполне широк.
Сегодня понятие «дикая природа» почти утратило своё прямое значение. Она неизбежно приходит к нам, а мы обязаны сохранить её для будущих поколений, находя взаимовыгодный путь существования.
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