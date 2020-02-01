Одинокий тополь Калмыкии нуждается в нашей поддержке

Священное дерево для каждого жителя Калмыкии участвует в Международном конкурсе "Европейское дерево года". До окончания гонки и подведения итогов осталось совсем немного - 29 февраля -последний день голосования.

А уже 17 марта будет озвучен победитель Конкурса. У нас с вами есть возможность помочь Одинокому тополю Калмыкии получить звание "Европейское дерево года". Для этого достаточно отдать свой голос за нашего претендента.









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