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Вчера, 12:50

В Калмыкии продолжается работа, направленная на увеличение численности степных антилоп


В Калмыкии продолжается работа, направленная на увеличение численности степных антилоп








Зимовка сайгаков прошла успешно. В Калмыкии продолжается работа, направленная на увеличение численности степных антилоп.
По данным специалистов Государственного заповедника «Черные земли» в декабре успешно прошел гон маточного поголовья.
Сейчас животные чувствуют себя отлично и обеспечены всем необходимым. В настоящее время численность популяции сайгаков, по экспертной оценке, составляет около 8 тысяч особей. Ведется работа по проведению в мае окотной кампании.





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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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