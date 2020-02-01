

















Зимовка сайгаков прошла успешно. В Калмыкии продолжается работа, направленная на увеличение численности степных антилоп.

По данным специалистов Государственного заповедника «Черные земли» в декабре успешно прошел гон маточного поголовья.

Сейчас животные чувствуют себя отлично и обеспечены всем необходимым. В настоящее время численность популяции сайгаков, по экспертной оценке, составляет около 8 тысяч особей. Ведется работа по проведению в мае окотной кампании.



Зимовка сайгаков прошла успешно. В Калмыкии продолжается работа, направленная на увеличение численности степных антилоп.По данным специалистов Государственного заповедника «Черные земли» в декабре успешно прошел гон маточного поголовья.Сейчас животные чувствуют себя отлично и обеспечены всем необходимым. В настоящее время численность популяции сайгаков, по экспертной оценке, составляет около 8 тысяч особей. Ведется работа по проведению в мае окотной кампании.



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