В Калмыкии проснулись суслики















Это значит, что весна в степном регионе уже наступила. Как поясняет директор Государственного заповедника «Черные земли» Батаар Убушаев, первые суслики были замечены в конце января. На сегодняшний день их количество значительно увеличилось.

Обычно они просыпаются в феврале, но теплая погода повлияла на их режим. Причем, просыпаются не только суслики, но и другие животные.



Это значит, что весна в степном регионе уже наступила. Как поясняет директор Государственного заповедника «Черные земли» Батаар Убушаев, первые суслики были замечены в конце января. На сегодняшний день их количество значительно увеличилось.Обычно они просыпаются в феврале, но теплая погода повлияла на их режим. Причем, просыпаются не только суслики, но и другие животные.



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