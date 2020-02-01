Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Вакансии
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
?р?н? ?арц
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели

Мобильный репортер

Кадровый резерв Калмыкии
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Вчера, 20:18

Одинокий тополь находится на 3 месте конкурса на звание «Европейское дерево года».


Одинокий тополь находится на 3 месте конкурса на звание «Европейское дерево года».







Голосование продолжается. Только от нас с вами зависит, станет ли Священное дерево Калмыкии победителем. На сегодня за него проголосовали чуть более 12 с половиной тысяч человек. Рейтинг меняется буквально каждую минуту. Отдать свой голос и, тем самым, поддержать национальный символ можно до 29 февраля на сайте «Treeoftheyear». Проголосовать можно только один раз, используя один электронный адрес. Информацию об этом можно увидеть также на информационных экранах Элисты. Не остаться в стороне жителей всей страны призвал Глава степного региона Бату Хасиков.





Другие новости по теме:

  • Один из символов Калмыкии борется за звание Европейское дерево года
  • Одинокий тополь нуждается в нашем участии.
  • Одинокий тополь Калмыкии теряет лидерство в голосовании за главное Европейское дерево года.
  • Одинокий тополь Калмыкии теряет позиции в голосовании за главное Европейское дерево года
  • Одинокий тополь Калмыкии вышел в число лидеров в голосовании за главное Европейское дерево года
  • Продолжается голосование за главное Европейское дерево года.
  • Одинокий тополь Калмыкии представляет страну на Международном конкурсе Европейское дерево года.
  • Одинокий тополь Калмыкии поборется за звание главного европейского дерева.
  • Одинокий тополь Калмыкии может стать главным деревом страны
  • Продолжается голосование за главное дерево страны

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Февраль 2020    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    242526272829 



    Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

    Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
    Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
    Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
    Возрастное ограничение -
    Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34