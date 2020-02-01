Одинокий тополь находится на 3 месте конкурса на звание «Европейское дерево года».

















Голосование продолжается. Только от нас с вами зависит, станет ли Священное дерево Калмыкии победителем. На сегодня за него проголосовали чуть более 12 с половиной тысяч человек. Рейтинг меняется буквально каждую минуту. Отдать свой голос и, тем самым, поддержать национальный символ можно до 29 февраля на сайте «Treeoftheyear». Проголосовать можно только один раз, используя один электронный адрес. Информацию об этом можно увидеть также на информационных экранах Элисты. Не остаться в стороне жителей всей страны призвал Глава степного региона Бату Хасиков.



Голосование продолжается. Только от нас с вами зависит, станет ли Священное дерево Калмыкии победителем. На сегодня за него проголосовали чуть более 12 с половиной тысяч человек. Рейтинг меняется буквально каждую минуту. Отдать свой голос и, тем самым, поддержать национальный символ можно до 29 февраля на сайте «Treeoftheyear». Проголосовать можно только один раз, используя один электронный адрес. Информацию об этом можно увидеть также на информационных экранах Элисты. Не остаться в стороне жителей всей страны призвал Глава степного региона Бату Хасиков.



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