Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Вакансии
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
?р?н? ?арц
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели

Мобильный репортер

Кадровый резерв Калмыкии
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Сегодня, 17:37

Одинокий тополь Калмыкии теряет лидерство в голосовании за главное Европейское дерево года.


Одинокий тополь Калмыкии теряет лидерство в голосовании за главное Европейское дерево года.






Глава Калмыкии Бату Хасиков призвал жителей республики отдать свой голос за Одинокий тополь Калмыкии, который на сегодня занимает лишь вторую позицию в голосовании за Европейское дерево года на сайте «Tree of the year». Культовый объект на этот час имеет более 6 с половиной тысяч голосов. Напомню, в 2019 он стал победителем национального отбора. На сайте экологического проекта размещены все 16 претендентов. Давайте поддержим калмыцкий тополь. Голосовать можно только одни раз, используя один электронный адрес. Причем надо выбрать сразу два объекта, после чего подтвердить свое решение по указанной почте. А победитель будет объявлен 17 марта. Так что еще есть время. В позапрошлом году претендент от России занял третье место, через год – второе. Нет сомнений, что 100-летнему тополю – священному для жителей Калмыкии удастся покорить Европу.



Другие новости по теме:

  • Одинокий тополь Калмыкии теряет позиции в голосовании за главное Европейское дерево года
  • Одинокий тополь Калмыкии вышел в число лидеров в голосовании за главное Европейское дерево года
  • Продолжается голосование за главное Европейское дерево года.
  • Одинокий тополь Калмыкии представляет страну на Международном конкурсе Европейское дерево года.
  • Одинокий тополь Калмыкии поборется за звание главного европейского дерева.
  • Одинокий тополь стал главной достопримечательностью России
  • Одинокий тополь Калмыкии одержал уверенную победу
  • Одинокий тополь Калмыкии может стать главным деревом страны
  • Голосуем за одинокий тополь
  • Продолжается голосование за главное дерево страны

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Февраль 2020    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    242526272829 



    Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

    Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
    Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
    Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
    Возрастное ограничение -
    Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34