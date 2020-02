Одинокий тополь Калмыкии теряет лидерство в голосовании за главное Европейское дерево года.

Глава Калмыкии Бату Хасиков призвал жителей республики отдать свой голос за Одинокий тополь Калмыкии, который на сегодня занимает лишь вторую позицию в голосовании за Европейское дерево года на сайте «Tree of the year». Культовый объект на этот час имеет более 6 с половиной тысяч голосов. Напомню, в 2019 он стал победителем национального отбора. На сайте экологического проекта размещены все 16 претендентов. Давайте поддержим калмыцкий тополь. Голосовать можно только одни раз, используя один электронный адрес. Причем надо выбрать сразу два объекта, после чего подтвердить свое решение по указанной почте. А победитель будет объявлен 17 марта. Так что еще есть время. В позапрошлом году претендент от России занял третье место, через год – второе. Нет сомнений, что 100-летнему тополю – священному для жителей Калмыкии удастся покорить Европу. Глава Калмыкии Бату Хасиков призвал жителей республики отдать свой голос за Одинокий тополь Калмыкии, который на сегодня занимает лишь вторую позицию в голосовании за Европейское дерево года на сайте «Tree of the year». Культовый объект на этот час имеет более 6 с половиной тысяч голосов. Напомню, в 2019 он стал победителем национального отбора. На сайте экологического проекта размещены все 16 претендентов. Давайте поддержим калмыцкий тополь. Голосовать можно только одни раз, используя один электронный адрес. Причем надо выбрать сразу два объекта, после чего подтвердить свое решение по указанной почте. А победитель будет объявлен 17 марта. Так что еще есть время. В позапрошлом году претендент от России занял третье место, через год – второе. Нет сомнений, что 100-летнему тополю – священному для жителей Калмыкии удастся покорить Европу.



Смотреть полный выпуск новостей