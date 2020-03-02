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Сегодня, 16:02

Экс-заместитель Председателя Правительства Калмыкии возместит 25 миллионов ущерба государству


Экс-заместитель Председателя Правительства Калмыкии возместит 25 миллионов ущерба государству





Суд апелляционной инстанции оставил без изменения решение городского суда о возмещении ущерба, причинённого государству преступлением. Напомним, Элистинский городской суд в декабре удовлетворил исковые требования прокурора республики к бывшему первому заместителю Председателя Правительства Калмыкии. Речь идет о сумме - 25 миллионов рублей.





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