Лже-сотрудники банка обманули жителя Калмыкии на 800 тысяч рублей















В полицию обратился житель Целинного района, который сообщил, что стал жертвой мошенников.



Сотрудники МВД установили, что лже-служащие безопасности банка позвонили и сообщили 46-летнему мужчине о подозрительных транзакциях на его счете, при этом, в разговоре он сообщил звонившим об имеющейся крупной сумме. Выяснив, что мужчина не осуществлял никаких переводов, мошенники заверили его в необходимости блокировки карты. Житель Калмыкии продиктовал им реквизиты своей карты, после чего обнаружил списание более 800 тысяч рублей.

По данному факту органами следствия полиции возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Республике Калмыкия. В полицию обратился житель Целинного района, который сообщил, что стал жертвой мошенников.Сотрудники МВД установили, что лже-служащие безопасности банка позвонили и сообщили 46-летнему мужчине о подозрительных транзакциях на его счете, при этом, в разговоре он сообщил звонившим об имеющейся крупной сумме. Выяснив, что мужчина не осуществлял никаких переводов, мошенники заверили его в необходимости блокировки карты. Житель Калмыкии продиктовал им реквизиты своей карты, после чего обнаружил списание более 800 тысяч рублей.По данному факту органами следствия полиции возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Республике Калмыкия.



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