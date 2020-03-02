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Сегодня, 18:01

В Калмыкии осуждена директор Дома культуры


В Калмыкии осуждена директор Дома культуры






Приютненским районным судом женщина признана виновной в использовании служебного положения и хищении чужого имущества.
Напомню, с февраля по сентябрь 2016 года директор районного Дома Культуры присвоила вверенные ей на проведение культурно-массовых мероприятий денежные средства - свыше 128 тысяч рублей. С целью скрыть факт хищения, в июне 2017 года директор составила фиктивные товарные чеки о покупке товарно-материальных ценностей у индивидуальных предпринимателей района и фиктивные ведомости о выдаче призов при проведении культурно-массовых мероприятий.
Подсудимой назначено наказание, в виде штрафа в размере 70 тысяч рублей.
Ущерб злоумышленницей погашен в ходе рассмотрения уголовного дела.



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