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Вчера, 17:22

В Калмыкии вынесен приговор организованной преступной группе


В Калмыкии вынесен приговор организованной преступной группе






Прокуратура республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух местных жителей, обвиняемых в краже скота, повреждении чужого имущества, а также незаконном обороте оружия.
В 2019 году злоумышленники, действуя в составе организованной преступной группы, совершили 5 краж крупного рогатого скота на территории Кетченеровского района республики.
В результате преступных действий обвиняемых собственникам причинён ущерб на общую сумму свыше 500 тыс. рублей. Кроме того, одному из них инкриминируется кража двух светофоров с трассы р-22 в Целинном районе республики.
Он же, используя огнестрельное оружие, повредил прибор автоматической фотовидефиксации, установленный в посёлке Ергенинский.

В целях возмещения ущерба следствием наложен арест на имущество обвиняемых. Уголовное дело направлено в Сарпинский районный суд.





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