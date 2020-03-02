В Калмыкии вынесен приговор организованной преступной группе















Прокуратура республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух местных жителей, обвиняемых в краже скота, повреждении чужого имущества, а также незаконном обороте оружия.

В 2019 году злоумышленники, действуя в составе организованной преступной группы, совершили 5 краж крупного рогатого скота на территории Кетченеровского района республики.

В результате преступных действий обвиняемых собственникам причинён ущерб на общую сумму свыше 500 тыс. рублей. Кроме того, одному из них инкриминируется кража двух светофоров с трассы р-22 в Целинном районе республики.

Он же, используя огнестрельное оружие, повредил прибор автоматической фотовидефиксации, установленный в посёлке Ергенинский.



В целях возмещения ущерба следствием наложен арест на имущество обвиняемых. Уголовное дело направлено в Сарпинский районный суд.



Прокуратура республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух местных жителей, обвиняемых в краже скота, повреждении чужого имущества, а также незаконном обороте оружия.В 2019 году злоумышленники, действуя в составе организованной преступной группы, совершили 5 краж крупного рогатого скота на территории Кетченеровского района республики.В результате преступных действий обвиняемых собственникам причинён ущерб на общую сумму свыше 500 тыс. рублей. Кроме того, одному из них инкриминируется кража двух светофоров с трассы р-22 в Целинном районе республики.Он же, используя огнестрельное оружие, повредил прибор автоматической фотовидефиксации, установленный в посёлке Ергенинский.В целях возмещения ущерба следствием наложен арест на имущество обвиняемых. Уголовное дело направлено в Сарпинский районный суд.



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