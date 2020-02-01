Прокуратурой республики завершено уголовное дело по факту мошенничества в крупном размере.















В декабре прошлого года, при заслушивании результатов расследования уголовного дела в отношении экс-министра здравоохранения и нерадивого подрядчика, прокурор республики ориентировал органы следствия на необходимость оценки действий лиц, контролировавших ход строительных работ Республиканского онкологического диспансера, бездействие которых привело к хищению бюджетных средств. В результате принятых мер, завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя «ГазТеплоМонтаж», по факту совершенного им мошенничества с использованием служебного положения, в крупном размере.



В декабре прошлого года, при заслушивании результатов расследования уголовного дела в отношении экс-министра здравоохранения и нерадивого подрядчика, прокурор республики ориентировал органы следствия на необходимость оценки действий лиц, контролировавших ход строительных работ Республиканского онкологического диспансера, бездействие которых привело к хищению бюджетных средств. В результате принятых мер, завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя «ГазТеплоМонтаж», по факту совершенного им мошенничества с использованием служебного положения, в крупном размере.



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