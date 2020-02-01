Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Вакансии
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
?р?н? ?арц
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели

Мобильный репортер

Кадровый резерв Калмыкии
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Вчера, 17:12

Республиканской прокуратурой выявлен факт необоснованного предоставления гранта


Республиканской прокуратурой выявлен факт необоснованного предоставления гранта






Прокуратурой республики, в рамках исполнения Комплексного плана декриминализации сельскохозяйственной сферы, был выявлен факт необоснованного предоставления гранта, предназначенного для государственной поддержи начинающего фермера.
Установлено, что между Министерством сельского хозяйства республики и предпринимателем заключено соглашение о предоставлении гранта на создание и развитие крестьянского хозяйства начинающих фермеров в размере 1 миллиона 200 тысяч рублей. Между тем, предприниматель не мог быть получателем данной меры финансовой поддержки, поскольку на дату обращения в уполномоченный орган его фермерская деятельность превышала 24 месяца со дня государственной регистрации, что не соответствует установленному законом понятию «начинающего фермера».
Решением Арбитражного суда республики от 14 февраля 2020 года, исковые требования прокурора удовлетворены, на предпринимателя возложена обязанность вернуть в республиканский бюджет 1 миллион 200 тысяч.





Другие новости по теме:

  • Правительством Калмыкии заключены соглашения о предоставлении субсидий
  • Прокуратурой Калмыкии выявлен виновник аварии
  • Прокуратура Калмыкии выявила хищение денежных средств
  • Сотрудниками полиции выявлен факт контробанды наркотических средств в особо крупном размере
  • В Калмыкии выявлен факт незаконного предпринимательства
  • Калмыкия получит господдержку на развитие сельского хозяйства
  • В Калмыкии предприниматель получил грант по фиктивным документам
  • Прокуратура г. Элисты защитила права инвалидов на получение необходимых лекарственных препаратов
  • Начинающих фермеров поддержат крупными грантами
  • Глава КФХ похитил около 2 млн рублей

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Февраль 2020    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    242526272829 



    Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

    Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
    Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
    Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
    Возрастное ограничение -
    Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34