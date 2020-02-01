Республиканской прокуратурой выявлен факт необоснованного предоставления гранта















Прокуратурой республики, в рамках исполнения Комплексного плана декриминализации сельскохозяйственной сферы, был выявлен факт необоснованного предоставления гранта, предназначенного для государственной поддержи начинающего фермера.

Установлено, что между Министерством сельского хозяйства республики и предпринимателем заключено соглашение о предоставлении гранта на создание и развитие крестьянского хозяйства начинающих фермеров в размере 1 миллиона 200 тысяч рублей. Между тем, предприниматель не мог быть получателем данной меры финансовой поддержки, поскольку на дату обращения в уполномоченный орган его фермерская деятельность превышала 24 месяца со дня государственной регистрации, что не соответствует установленному законом понятию «начинающего фермера».

Решением Арбитражного суда республики от 14 февраля 2020 года, исковые требования прокурора удовлетворены, на предпринимателя возложена обязанность вернуть в республиканский бюджет 1 миллион 200 тысяч.



Прокуратурой республики, в рамках исполнения Комплексного плана декриминализации сельскохозяйственной сферы, был выявлен факт необоснованного предоставления гранта, предназначенного для государственной поддержи начинающего фермера.Установлено, что между Министерством сельского хозяйства республики и предпринимателем заключено соглашение о предоставлении гранта на создание и развитие крестьянского хозяйства начинающих фермеров в размере 1 миллиона 200 тысяч рублей. Между тем, предприниматель не мог быть получателем данной меры финансовой поддержки, поскольку на дату обращения в уполномоченный орган его фермерская деятельность превышала 24 месяца со дня государственной регистрации, что не соответствует установленному законом понятию «начинающего фермера».Решением Арбитражного суда республики от 14 февраля 2020 года, исковые требования прокурора удовлетворены, на предпринимателя возложена обязанность вернуть в республиканский бюджет 1 миллион 200 тысяч.



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