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Вчера, 18:13

Жертвой телефонных мошенников стала 16-летняя жительница Лагани


Жертвой телефонных мошенников стала 16-летняя жительница Лагани







В Черноземельском межрайонном следственном отделе СУ СК по Республике Калмыкия возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств с банковского счета 16-летней жительницы Лаганского района.
По версии следствия, 3 февраля в вечернее время, неизвестный позвонил на абонентский номер 16-летней девушки и, путем обмана, представившись сотрудником банка, получил от последней данные её банковской карты, номер и трехзначный код, расположенный на оборотной стороне. Спустя 10 минут после произведенного звонка со счета пострадавшей пропали денежные средства в сумме 1500 руб - сообщает пресс-служба регионального Управления СУ СК РФ
В настоящее время сотрудниками следственного отдела выполняется необходимый комплекс мероприятий, направленных на раскрытие преступления, установления всех обстоятельств совершенного преступления.



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