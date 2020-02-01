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Вчера, 16:51

Ранее оправданный убийца отправится отбывать наказание


Ранее оправданный убийца отправится отбывать наказание







13 лет лишения свободы. Такое наказание в Калмыкии понесет ранее оправданный убийца. Напомню, в августе прошлого года 52- летний житель Ики – Бурульского района на основании вердикта присяжных заседателей был оправдан в связи с непричастностью к совершению преступления по статье «убийство».

Установлено, что в процессе распития спиртных напитков, в ходе конфликта, мужчина нанес потерпевшему удар кулаком в область лица и 6 ударов ножом, от которых впоследствии тот скончался на месте. По результатам апелляционного представления судебной коллегии Верховного суда республики оправдательный приговор был отменен, дело направлено на новое судебное разбирательство.
10 февраля, по результатам нового судебного разбирательства, коллегия присяжных заседателей единодушно согласилась с мнением государственного обвинения о виновности подсудимого, одновременно признав его не заслуживающим снисхождения.

Судом, на основании вердикта присяжных, злоумышленнику назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и 1 год ограничения свободы.





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