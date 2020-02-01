Следственной частью Управления МВД России по Калмыкии, возбуждено уголовное дело по факту хищения полиэтиленовых водопроводных труб при реконструкции местного водовода.

В результате кражи, «Калмыцкому управлению водопроводов» причинен материальный ущерб в особо крупном размере свыше 13-ти миллионов рублей. На первоначальном этапе расследования установлена причастность к совершению данного преступления жителя Элисты, который взят под стражу судом. Правоохранительными органами также приняты меры к возмещению ущерба, причиненного преступлением, следствием инициирован арест имущества иных фигурантов по делу на сумму свыше 11 млн. руб., в отношении 4 транспортных средств, принадлежащих злоумышленникам, наложен запрет на осуществление регистрационных действий.

В рамках расследования уголовного дела также проверяется причастность к совершению данного преступления должностных лиц профильного министерства.







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