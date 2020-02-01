Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Вакансии
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
?р?н? ?арц
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели

Мобильный репортер

Кадровый резерв Калмыкии
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Сегодня, 17:06

Следственной частью Управления МВД России по Калмыкии, возбуждено уголовное дело по факту хищения полиэтиленовых водопроводных труб при реконструкции местного водовода.


В результате кражи, «Калмыцкому управлению водопроводов» причинен материальный ущерб в особо крупном размере свыше 13-ти миллионов рублей. На первоначальном этапе расследования установлена причастность к совершению данного преступления жителя Элисты, который взят под стражу судом. Правоохранительными органами также приняты меры к возмещению ущерба, причиненного преступлением, следствием инициирован арест имущества иных фигурантов по делу на сумму свыше 11 млн. руб., в отношении 4 транспортных средств, принадлежащих злоумышленникам, наложен запрет на осуществление регистрационных действий.
В рамках расследования уголовного дела также проверяется причастность к совершению данного преступления должностных лиц профильного министерства.





Другие новости по теме:

  • Сотрудники МВД Калмыкии раскрыли преступление
  • Утверждено обвинительное заключение в незаконном получении субсидий
  • Возбуждено уголовное дело по факту хищения в особо крупном размере
  • Вынесен приговор по уголовному делу в отношении жителя Яшкульского района
  • Осужден гендиректор ООО «Данко»
  • По факту дачи взятки должностному лицу в особо крупном размере возбуждено уголовное дел
  • Директору ЗАО "ДСК" предъявлено обвинение
  • По факту убийства мужчины в Элисте возбуждено уголовное дело
  • В Калмыкии возбуждено уголовное дело по факту хищения бюджетных миллионов
  • По итогам проверки ЖКХ Элисты возбуждено уголовное дело

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Февраль 2020    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    242526272829 



    Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

    Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
    Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
    Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
    Возрастное ограничение -
    Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34