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Сегодня, 19:59

Федеральный министр труда и социальной защиты посетил ряд социальных объектов Калмыкии


Федеральный министр труда и социальной защиты посетил ряд социальных объектов Калмыкии






Сегодня в Элисте состоялось совещание по вопросам реализации задач Национального проекта «Демография». В нем приняли участие руководители профильных министерств Ростовской, Астраханской и Волгоградской областей. А также заместитель губернатора Волгоградской области. Совещание провел Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков. Днем в аэропорту его встретила официальная делегация во главе с Бату Хасиковым и членами Правительства Калмыкии.

По традиции, на калмыцкой земле его угостили ароматной джомбой, подарили хадаки. Здесь же он рассказал, что на совещании с региональным министерством будет обозначен план мероприятий по оптимизации процесса предоставления ежемесячной выплаты на детей от 3 до 7 лет. Выплата начнется с 1 июля. Получать ее смогут семьи, чьи доходы не превышают размер прожиточного минимума. Напомню, что единый упрощенный порядок оформления пособия на детей впервые в России стал максимально простым. Для этого родителям необходимо через портал госуслуг подать заявление с минимальным количеством сведений. Также руководитель федерального ведомства Антон Котяков посетил ряд социальных объектов. Подробнее в нашем следующем материале.





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