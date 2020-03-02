













В ходе сессии депутаты Народного Хурала одобрили закон о поправках в Конституцию. Калмыкия присоединилась к тем регионам, парламенты которых положительно оценили возможные изменения в главный документ. По данным Всероссийского Центра исследований общественного мнения, 87 % россиян информированы о том, что в ближайшее время состоится голосование по внесению поправок в Конституцию. Оно назначено на 22 апреля. Кстати, 64 % ответили, что проголосуют «за». Ранее проект Закона о поправках, предложенных Владимиром Путиным, рассматривался в Госдуме в трех чтениях. После - голосовали члены Совета Федерации. И вот какие моменты отметил для себя сенатор от Калмыкии Алексей Майоров.



В ходе сессии депутаты Народного Хурала одобрили закон о поправках в Конституцию. Калмыкия присоединилась к тем регионам, парламенты которых положительно оценили возможные изменения в главный документ. По данным Всероссийского Центра исследований общественного мнения, 87 % россиян информированы о том, что в ближайшее время состоится голосование по внесению поправок в Конституцию. Оно назначено на 22 апреля. Кстати, 64 % ответили, что проголосуют «за». Ранее проект Закона о поправках, предложенных Владимиром Путиным, рассматривался в Госдуме в трех чтениях. После - голосовали члены Совета Федерации. И вот какие моменты отметил для себя сенатор от Калмыкии Алексей Майоров.



Смотреть полный выпуск новостей



