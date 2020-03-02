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Сегодня, 13:39

В Элисту с рабочим визитом прибыл Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков


В Элисту с рабочим визитом прибыл Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков






Сегодня в Элисту с рабочим визитом прибыл Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков. Он проведёт встречи с региональными представителями министерства.
В планах – посещение ряда социальных объектов.
Несколько минут назад началось совещание по вопросам реализации задач Национального проекта «Демографии». В частности, будет обозначен план мероприятий по оптимизации процесса предоставления ежемесячной выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно. Как рассказал Антон Котяков, единый упрощенный порядок оформления пособия на детей впервые в России стал максимально простым и единым. Выплата начнется с 1 июля. Получать ее смогут семьи, чьи доходы не превышают размер прожиточного минимума. Чтобы оформить пособие, родителям необходимо через портал госуслуг подать заявление в электронном виде с минимальным количеством сведений. Также в совещании принимают участие руководители профильных министерств Ростовской, Астраханской и Волгоградский областей. А также заместитель губернатора Волгоградской области.



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