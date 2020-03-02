В Элисте состоялась 15 сессия Народного Хурала

















Депутаты Народного Хурала Калмыкии одобрили Закон о внесение изменений в Конституцию России. Поправки затронут шесть глав Основного Закона. Они касаются почти всех сфер жизни государства: политической, социальной и экономической. В Конституции будут закреплены требования к должностным лицам, полномочия которых непосредственно связаны с обеспечением безопасности и суверенитета страны, в том числе ограничений , связанных с наличием гражданства иностранного государства либо вида на жительство. Что касается защиты социальных прав граждан России, также вносится ряд существенных поправок. Одна из них касается минимального размера оплаты труда , который должен быть не ниже прожиточного минимума.



Также на сессии парламентарии заслушали доклады омбудсменов по правам человека, ребенка и предпринимателей. Отчеты были посвящены их деятельности за 2019 год. А еще сегодня было заявлено, что на федеральном уровне приняты поправки в соответствующий Закон значительно расширяющий полномочия Уполномоченного по правам человека.



Депутаты Народного Хурала Калмыкии одобрили Закон о внесение изменений в Конституцию России. Поправки затронут шесть глав Основного Закона. Они касаются почти всех сфер жизни государства: политической, социальной и экономической. В Конституции будут закреплены требования к должностным лицам, полномочия которых непосредственно связаны с обеспечением безопасности и суверенитета страны, в том числе ограничений , связанных с наличием гражданства иностранного государства либо вида на жительство. Что касается защиты социальных прав граждан России, также вносится ряд существенных поправок. Одна из них касается минимального размера оплаты труда , который должен быть не ниже прожиточного минимума.Также на сессии парламентарии заслушали доклады омбудсменов по правам человека, ребенка и предпринимателей. Отчеты были посвящены их деятельности за 2019 год. А еще сегодня было заявлено, что на федеральном уровне приняты поправки в соответствующий Закон значительно расширяющий полномочия Уполномоченного по правам человека.



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