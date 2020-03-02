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Вчера, 17:00

Госдума утвердила закон о поправках в Конституцию


Госдума утвердила закон о поправках в Конституцию






Госдума утвердила в третьем, окончательном чтении, закон о поправках в Конституцию. Одобрил закон и Совет Федерации. Среди двухсот шести поправок предложение - дать возможность действующему Президенту участвовать в новых выборах. Теперь Владимир Путин имеет возможность, наряду с другими кандидатами, баллотироваться на этот пост. Что касается кандидатов на высшие посты, то обновленная Конституция запретит иметь им двойное гражданство или вид на жительство.
Добавили и еще одно ограничение - на счета в зарубежных банках. Целый блок поправок о суверенитете, предлагается ввести прямой запрет на отчуждение территорий. А Конституционный суд получит право отменять решения международных инстанций. Также новые полномочия получит Федеральное собрание. Если раньше парламентарии просто давали согласие на назначение Председателя Правительства, то теперь будут утверждать его заместителей и значительную часть министров. Немаловажное значение имеют социальные поправки. Далее поправки должны одобрить региональные парламенты. Но их окончательную судьбу решат граждане на общероссийском голосовании 22 апреля.
Вот, что сообщила по телефону депутат Государственной Думы Марина Мукабенова.





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