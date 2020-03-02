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Сегодня, 11:53

Сегодня в Госдуме рассмотрят в третьем чтении пакет предложений о поправках к Конституции России


Сегодня в Госдуме рассмотрят в третьем чтении пакет предложений о поправках к Конституции России






Инициативы направлены на развитие прав и свобод человека и гражданина и закрепление основ конституционного строя.
Также законопроект вводит новую для нашей страны процедуру - общероссийское голосование. Для принятия документа нужны голоса, как минимум, двух третей депутатов. Если этот порог будет преодолён, то документ поступит в Совет Федерации, где его должны поддержать уже, хотя бы, три четверти сенаторов.



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