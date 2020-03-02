Дмитрий Трапезников избран на пост Главы Администрации степной столицы















Полчаса назад завершилось внеочередное заседание Элистинского городского собрания шестого созыва. В его рамках состоялось открытое голосование по выбору претендента на этот пост.

Напомню, конкурс проходил в 3 этапа. Комиссией были отобраны 4 кандидата. Каждый из них представил свою концепцию развития города. По итогам, большинством голосов поддержали Дмитрия Трапезникова.

Официально в должность Трапезников вступит с 4 марта. По его словам, администрацией будет продолжена работа по реализации ранее представленного плана развития Элисты.



Полчаса назад завершилось внеочередное заседание Элистинского городского собрания шестого созыва. В его рамках состоялось открытое голосование по выбору претендента на этот пост.Напомню, конкурс проходил в 3 этапа. Комиссией были отобраны 4 кандидата. Каждый из них представил свою концепцию развития города. По итогам, большинством голосов поддержали Дмитрия Трапезникова.Официально в должность Трапезников вступит с 4 марта. По его словам, администрацией будет продолжена работа по реализации ранее представленного плана развития Элисты.



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