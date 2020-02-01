В Элисте прошла очередная сессия Народного Хурала



















В повестке дня более 20 вопросов. Принят один из важных Законов «Дети войны», проект которого был разработан Правительством по поручению главы региона. В нем предусмотрены меры социальной поддержки граждан, рожденных в период с 10 мая 1927 по 9 мая 45 года. В Калмыкии их более 12 тысяч. По информации главы кабинета министров Юрия Зайцева, они будут получать ежегодно единовременную выплату– 2 тысячи рублей - ко Дню Победы. Кроме того, предусмотрены иные меры соцподдержки. На реализацию этих мероприятий потребуется 25 миллионов рублей. Принят еще один Закон, предусматривающий правовые основы присвоения поселениям почетного звания «Населенный пункт воинской доблести».



В повестке дня более 20 вопросов. Принят один из важных Законов «Дети войны», проект которого был разработан Правительством по поручению главы региона. В нем предусмотрены меры социальной поддержки граждан, рожденных в период с 10 мая 1927 по 9 мая 45 года. В Калмыкии их более 12 тысяч. По информации главы кабинета министров Юрия Зайцева, они будут получать ежегодно единовременную выплату– 2 тысячи рублей - ко Дню Победы. Кроме того, предусмотрены иные меры соцподдержки. На реализацию этих мероприятий потребуется 25 миллионов рублей. Принят еще один Закон, предусматривающий правовые основы присвоения поселениям почетного звания «Населенный пункт воинской доблести».



Смотреть полный выпуск новостей



