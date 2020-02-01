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Вчера, 17:05

Народный хурал Калмыкии в числе 5 активных региональных парламентов России


Народный хурал Калмыкии в числе 5 активных региональных парламентов России





Народный хурал Калмыкии в числе 5 активных региональных парламентов России. Рейтинг составили «Аргументы недели» по итогам работы 2019 года, взяв за основу количество законодательных инициатив, внесенных местными парламентами на федеральный уровень. Как сообщила сегодня Вестям заместитель председателя Народного хурала Саглар Бакинова, список возглавляет законодательный орган Самарской области, Калмыкия разделила почетное четвертое место с Ленинградской областью, а замыкает топ -5 –ти эффективно работающих парламентов – Башкортостан. По словам Бакиновой, из 19 проектов законов, внесенных Народным хуралом, в разработке которых активное участие принимало Правительство РК, сегодня носят норму федерального Закона две наши инициативы.





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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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