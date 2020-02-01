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Вчера, 17:31

Глава Калмыкии Бату Хасиков встретился с Генеральным консулом Узбекистана в Ростове-на-Дону Рустамом Курганбаевым.


Глава Калмыкии Бату Хасиков встретился с Генеральным консулом Узбекистана в Ростове-на-Дону Рустамом Курганбаевым.






Стороны обсудили перспективы сотрудничества в таких направлениях, как сельское хозяйство, туризм, образование и других отраслях. Уверен, отметил Хасиков, что эта встреча станет началом долгосрочного партнёрства.
В ближайших планах - подготовка к подписанию соглашения, в рамках Петербургского международного экономического форума. Узбекистан ориентирован на Россию, как на основного стратегического партнёра. Развитие сотрудничества между регионами двух стран важный этап для обеих сторон.



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