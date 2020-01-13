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Сегодня, 17:31

В 2020 году на поддержку добровольчества из Федерального бюджета будет выделено свыше четырех миллионов рублей


В 2020 году на поддержку добровольчества из Федерального бюджета будет выделено свыше четырех миллионов рублей








О мерах государственной поддержки волонтерской деятельности в Калмыкии сегодня шла речь на пресс-конференции министра спорта и молодежной политики. Как было озвучено, добровольческое движение в регионе успешно развивается. Ребята не раз становились победителями всероссийских конкурсов. И в этом году они примут участие в проекте «Регион добрых дел». Заявка была представлена в очном этапе и получила положительную экспертную оценку. В текущем году из Федерального бюджета будет выделено свыше четырех миллионов шестисот тысяч на поддержку и развитие Регионального ресурсного центра поддержки добровольчества.





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