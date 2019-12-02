«Справедливая Россия» составила список финалистов Ежегодной литературной премии

В Госдуме состоялось заседание жюри Ежегодной литературной премии партии «Справедливой России». Председатель Оргкомитета Руслан Татаринов поблагодарил членов Экспертной группы за работу над составлением списка финалистов, подчеркнув, что это очень ответственное и важное дело – рассмотреть все присланные материалы, выделить наиболее сильных авторов – объективно и беспристрастно.



Всего в этом году поступило 268 заявок от представителей регионов России и восьми иностранных государств. Жюри отметили высокий уровень поэтических подборок и прозы. О результатах традиционно будет объявлено на Торжественной церемонии награждения в марте. В Госдуме состоялось заседание жюри Ежегодной литературной премии партии «Справедливой России». Председатель Оргкомитета Руслан Татаринов поблагодарил членов Экспертной группы за работу над составлением списка финалистов, подчеркнув, что это очень ответственное и важное дело – рассмотреть все присланные материалы, выделить наиболее сильных авторов – объективно и беспристрастно.Всего в этом году поступило 268 заявок от представителей регионов России и восьми иностранных государств. Жюри отметили высокий уровень поэтических подборок и прозы. О результатах традиционно будет объявлено на Торжественной церемонии награждения в марте.



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