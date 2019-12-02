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Вчера, 12:29

Подводят итоги в стане КПРФ


Подводят итоги в стане КПРФ. Лидер партии Геннадий Зюганов принял участие в заседании Госсовета по вопросам развития АПК и резюмировал некоторые моменты докладов спикеров.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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