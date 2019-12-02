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Вчера, 12:28

Российский спорт вновь оказался под пристальным вниманием антидопингового агентства


Российский спорт вновь оказался под пристальным вниманием антидопингового агентства, и который день не сходит со страниц мировой прессы. Лидер партии ЛДПР, подводя итоги года, отметил, что считает такую ситуацию недопустимой, но подчеркнул, что, по его мнению, сейчас спорт играет роль инструмента влияния на Россию и попытка ее дискредитировать в глазах собственных граждан со стороны запада.

Владимир Жириновский озвучил, как нужно с этим бороться и почему все-таки сложилась такая ситуация с нашими атлетами.



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