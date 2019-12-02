Сегодня в избирательной комиссии Калмыкии подвели итоги работы за год. В мероприятии приняли участие представители администрации главы Калмыкии, общественных организаций, аппарата полномочного представителя Президента в ЮФО, руководители правоохранительных и судебных органов, главный федеральный инспектор.



В ходе совещания обсудили результаты единого день голосования и определили задачи избирательных комиссий по организации процесса в период подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления в 2020 году. Они пройдут во всех муниципалитетах, кроме Элисты. Также речь шла о применении цифровых средств технического оснащения. Сегодня в избирательной комиссии Калмыкии подвели итоги работы за год. В мероприятии приняли участие представители администрации главы Калмыкии, общественных организаций, аппарата полномочного представителя Президента в ЮФО, руководители правоохранительных и судебных органов, главный федеральный инспектор.В ходе совещания обсудили результаты единого день голосования и определили задачи избирательных комиссий по организации процесса в период подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления в 2020 году. Они пройдут во всех муниципалитетах, кроме Элисты. Также речь шла о применении цифровых средств технического оснащения.



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