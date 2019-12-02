Завтра стартует прямая трансляция пресс-конференции президента Владимира Путина

Завтра в эфире России 1 и России 24 - прямая трансляция пресс-конференции президента Владимира Путина. В связи с этим на наших каналах специальное программирование. Познакомиться с информационной картиной дня вы сможете утром по стандартной программе с 5 до 10 часов утра. А также в 17.00. Кроме того, итоги четверга мы подведем на телеканале Россия 24.



В полдень в Национальной библиотеке соберутся представители органов исполнительной власти, волонтерских и некоммерческих организаций, депутаты, политологи, общественники. Там состоится совместный просмотр пресс-конференции Главы Государства. Его организатор - региональное отделение общероссийского народного фронта в Калмыки. По окончании состоится обсуждение актуальных вопросов, заданных президенту. Завтра в эфире России 1 и России 24 - прямая трансляция пресс-конференции президента Владимира Путина. В связи с этим на наших каналах специальное программирование. Познакомиться с информационной картиной дня вы сможете утром по стандартной программе с 5 до 10 часов утра. А также в 17.00. Кроме того, итоги четверга мы подведем на телеканале Россия 24.В полдень в Национальной библиотеке соберутся представители органов исполнительной власти, волонтерских и некоммерческих организаций, депутаты, политологи, общественники. Там состоится совместный просмотр пресс-конференции Главы Государства. Его организатор - региональное отделение общероссийского народного фронта в Калмыки. По окончании состоится обсуждение актуальных вопросов, заданных президенту.



Смотреть полный выпуск новостей



