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Сегодня, 12:18

Завтра стартует прямая трансляция пресс-конференции президента Владимира Путина


Завтра в эфире России 1 и России 24 - прямая трансляция пресс-конференции президента Владимира Путина. В связи с этим на наших каналах специальное программирование. Познакомиться с информационной картиной дня вы сможете утром по стандартной программе с 5 до 10 часов утра. А также в 17.00. Кроме того, итоги четверга мы подведем на телеканале Россия 24.

В полдень в Национальной библиотеке соберутся представители органов исполнительной власти, волонтерских и некоммерческих организаций, депутаты, политологи, общественники. Там состоится совместный просмотр пресс-конференции Главы Государства. Его организатор - региональное отделение общероссийского народного фронта в Калмыки. По окончании состоится обсуждение актуальных вопросов, заданных президенту.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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