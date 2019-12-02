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Сегодня, 15:35

Совет Народного Хурала рассмотрел проект бюджета


Сегодня в преддверии очередной сессии Народного Хурала, на котором будет внесено обсуждение основного финансового документа на предстоящий трехлетний период во втором чтении, состоялось заседание Совета. На нем был заслушан доклад министра финансов республики, представивший проект бюджета с учетом предложений и рекомендаций, прозвучавших в ходе обсуждения его в первом чтение.

Совет Народного хурала, созданный не так давно, по словам спикера Анатолия Козачко, призван более детально и конструктивно рассматривать вопросы, имеющие общественный резонанс, вопросы, по которым необходимо принимать решения с меньшей долей риска.



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